Hierom zijn smartwatches mislukt

Drie jaar geleden verwachtten analisten dat de smartwatch een belangrijke en levendige elektronicategorie zou worden. In plaats daarvan zitten we nu met horloges die smartphone-meldingen geven en fitnessbandjes. Andere functionaliteiten van huidige smartwatches zijn vooral nieuwsfeeds, ontvangen van e-mails en telefoontjes, en het bedienen van audio/video en domotica.

Producenten gooien handdoek in de ring

De vroege succesverhalen zijn ten onder aan het gaan. Motorola heeft de markt verlaten. Pebble is sinds december niet meer. Jawbone sloot eerder deze zomer zijn deuren. Intel, dat eerder nog het wearable-bedrijf Basis aankocht, sloot het bedrijf en heeft de markt voor fitnessbanden en smartwatches verlaten. De verkoop van Fitbiy is geslonken met 2,3 miljoen apparaten minder het vorige kwartaal dan dezelfde periode een jaar eerder.

Door een open platform en standaard te bouwen, was Google Android Wear het lievelingskind van de sector toen het meer dan drie jaar geleden zijn debuut maakte. Spoel vooruit naar vandaag en je ziet dat Apple's propriƫtaire watchOS en Apple Watch domineren, met Samsungs Tizen op gepaste afstand als tweede keus. Android Wear is de hekkensluiter.

Wel telefoon; geen horloge

Bedrijven houden zich op de vlakte over exacte cijfers, maar het ligt voor de hand dat de meeste - of zelfs alle - smartwatchmakers geld aan het verliezen zijn. Marktleiders als Apple en Samsung kunnen dat wel aan. Smartwatches zorgen namelijk voor een hogere verkoop van smartphones en meer lock-in op het eigen ecosysteem.

Minder dan tien procent van de Europeanen heeft smartwatches. In de VS is dat met 15,6 procent hoger, maar de groei is gestagneerd. De smartphonepenetratie ligt daarentegen fors hoger; vorig jaar was het in Nederland 86 procent. Achter deze cijfers schuilt een nog negatievere realiteit: veel van de mensen die zo'n apparaat in huis halen, leggen hem na een paar maanden gebruik in een la. Want ze komen erachter dat het slimme horloge weinig meerwaarde heeft.