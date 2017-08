5 smartphone-concepten uit de nabije toekomst

De smartphone is overal, maar het zijn bijna allemaal dezelfde plakken tegenwoordig, maar dan met een ander merkje of een feature meer hier en daar. Vandaar dat het ons leuk leek om eens vooruit te kijken, tien á vijftien jaar in de toekomst, naar innovatieve modellen van morgen en spannende specificaties die we straks krijgen.

We zijn gaan kijken naar laboratoriumprojecten en moderne designconcepten in plaats van nieuwe technieken als AI, VR, accutechnieken en andere interessante dingen die we binnenkort krijgen, om een beeld te vormen van wat we straks te zien krijgen. De toekomst is niet te voorspellen, maar met dit overzicht krijg je een beetje een beeld van welke kant we opgaan.