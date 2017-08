Nog eens 4 smartphone-innovaties van morgen

1. Draadloos opladen

Opladen door de lader in een stopcontact te steken is over een tijdje net zo archaïsch als het gebruiken van een akoestisch modem. (Herinner je je die nog?) Smartphonefabrikanten zijn zich er heel goed van bewust dat mensen bedrading liever niet hebben en er zijn methoden om het draadloos te doen.

Je zag het al in Google's Nexus-toestellen en volgens de laatste geruchten zou Apple het concept introduceren in de iPhone 8 over een paar weken. Draadloos opladen is verre van nieuw; Nikola Tesla werkte al aan het idee in de negentiende eeuw. Tegenwoordig zijn er oplossingen van het WPC met Qi, wat al in meerdere smartphones is verschenen.

Deze methodes vereisen nog wel dat je een oplaadmat in de muur plugt, maar je kunt bij thuiskomst je telefoon daarop deponeren, zodat hij oplaadt. De toekomst is opladen in je broekzak. Er is bijvoorbeeld een concept van de Universiteit van Berkeley is bijvoorbeeld een rekbare accu die in kleding geweefd kan worden om op te laden met kinetische energie of bijvoorbeeld zonne-energie.

Die accu is slechts een van de vele systemen die laat zien dat draadloos opladen een toekomst tegemoet gaat. Er is wordt ook gewend aan nanogeneratoren die het menselijke lichaam gebruiken als biologische accu. Net als dat plotpuntje van The Matrix dus.