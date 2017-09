Bitcoin keldert na Chinese blokkade

Dit nieuws heeft ervoor gezorgd dat de waarde van veel cryptovaluta is gedaald. Bitcoin was een van de grootse dalers en de waarde kelderde van ongeveer 5103 naar 4335 dollar.

Mensen die in Bitcoin hebben geïnvesteerd hoeven zich overigen geen zorgen te maken. Verschillende experts melden dat deze daling vooral te maken heeft met het sentiment (en de onderbuikgevoelens) die gepaard gaan met zulke berichten. "We zijn niet verrast een dip te zien op alle assets vandaag. Dit type nieuws is een 'universeel' negatief sentiment in de cryptowereld. Wij denken niet dat is een langdurig probleem zal zijn," vertelt Fran Stajnar, Cryptovaluta-expert aan CNBC.

Niet anti-blockchain

China zegt dit vooral gedaan te hebben om het witwassen en illegale fondsenverwerving een halt toe te willen roepen. De Chinese overheid heeft namelijk wel degelijk interesse in de blockchain-technologie, alleen de wildgroei van ICOs moest worden gestopt.

"Een goed idee," zegt Charles Hayter, oprichter van website CryptoCompare. "Het kaf wordt op deze manier gescheiden van het koren en er kan zo worden gewerkt aan een gouden standaard voor ICOs." Het feit dat veel cryptovaluta door de maatregelen van de Chinese overheid in de min gaan is een normaal fenomeen.

"Als er positief nieuws over cryptovaluta verschijnt, schiet alles in de plus, het tegenovergestelde is uiteraard ook waar. Slecht nieuws kan ervoor zorgen dat alles in het rood gaat."

Cashen

Het dippen van de Bitcoin kan ook worden verklaard doordat investeerders hun Bitcoin inwisselden voor echt geld vanwege het passeren van de "magische" 5000 dollar-grens. "Er zullen hoogstwaarschijnlijk ook wat mensen zijn die afgelopen weekend hun winst hebben gepakt toen Bitcoin de 5000 dollar-grens overschreed, maar de continue aanwas van vers kapitaal suggereert dat deze daling geen trend zal worden," aldus Stajnar.