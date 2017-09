9 redenen om géén smart-tv te kopen

Onlangs bespraken we hier een aantal redenen om geen smart-tv te kopen en voor de volledigheid hebben we deze hieronder ook toegevoegd. Een paar incidenten van de afgelopen maanden drukten ons namelijk met de neus op het feit dat er potentiële ellende is met deze IoT-apparaten die we in eerste instantie zelfs over het hoofd zagen.

We hebben het dan onder meer over de beperkte levensduur, beveiligingsissues, interfaces die voor verbetering vatbaar zijn en onverwachte updates. In het kader van "maar wacht, er is meer" vandaag een nóg uitgebreider overzicht van redenen om voor een domme tv te gaan of op z'n minst de smart-tv niet aan een internetverbinding te hangen (waardoor je eigenlijk net zo goed een domme televisie kunt kopen).

1. Firmware wijzigt

Laten we beginnen met een probleem dat je in principe hebt bij elk apparaat dat updates ontvangt: een brakke patch of firmware-update die het hele systeem onderuit haalt of een functionaliteit zelfs bewust verwijdert. In principe is alles vervangbaar, dus de feature die jij heel handig vindt maar andere gebruikers links laten liggen kan wel eens verdwijnen in een actie om de 'productervaring te stroomlijnen'.

Maar het kan dus erger met updates die onbedoeld functionaliteit verwijderen, zoals een update van enkele Samsung-toestellen afgelopen zomer. Gebruikers werden geconfronteerd met hangende schermen of volledig bevroren systemen. Erger nog, een OTA-update kon dit niet herstellen en er was handmatige installatie nodig van de gepatchte firmware. Dat betekent dat een aantal getroffen gebruikers terug naar de winkel moet.