We moeten als IT'ers harder optreden tegen nepnieuws

Toen we als idealisten begonnen met het internet zeiden we: "informatie wil vrij zijn". Maar het lijkt er momenteel meer op dat het motto "informatie wil vals zijn" is geworden. Kijk maar eens naar de chaos die nepnieuws teweeg heeft gebracht. Als we niet heel goed uitkijken, gaan we een waarlijk geniepig desinformatietijdperk tegemoet waarin je niet eens meer weet of informatie uit betrouwbare bron wel betrouwbaar is.

Nepinformatie blijft etteren

We hadden het hiernaast op Computerworld onlangs al over de honderdduizenden dollars die de Russische overheid heeft uitgegeven aan professionele trollen die vervolgens het politieke debat beïnvloedden en de verkiezingsstrijd heftig polariseerden. Facebook, Twitter en Google werden op het matje geroepen in het Amerikaanse parlement om tekst en uitleg te geven over hun beleid jegens nepaccounts en vals nieuws.

Deze week was het raak bij Google die per ongeluk 4chan als autoriteit bestempelde in zijn nieuwsfeed na de aanslag in Las Vegas. Ook blijken de trollen te reageren op een discussie in Amerika waarbij footballspelers protesteren tegen de Amerikaanse overheid, om het debat om te vormen tot eentje over patriotisme. En een recente tweet van een 'Amerikaans' account die polemische twitterberichten instuurt, had een geotag die de tweep in Rusland plaatste.

Betrouwbare bronnen sluiten deuren

Met andere woorden, het wordt alleen maar lastiger om te bepalen wat waar is. Buzzfeed schreef deze week over de grotere bezoekersaantallen van 'content farms' in de Filipijnen, Pakistan en Macedonië. Zulke 'publicaties' bestaan enkel voor winst en malen niet om wat waar is. Het gaat er alleen maar om wat viral gaat.

Het artikel wijst erop dat daadwerkelijke publicaties van oorspronkelijke bewoners van Amerika de deuren moeten sluiten vanwege 'nieuwssites' die 'nieuws' publiceren over Indiaanse cultuur, maar deze zijn gebaseerd in Kosovo en Vietnam. Deze sites verdienen onder meer geld met merchandise die is gebaseerd op gestolen afbeeldingen van Indiaanse kunstenaars.

