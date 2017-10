Windows 7 is niet van plan te vertrekken

Plus: Edge en IE blijven in vrije val verkeren.

De meerderheid van de Windows-gebruikers zit nog steeds op Windows 7, hoewel er een sprankje hoop is voor Microsoft die al twee jaar gebruikers met milde of zelfs harde dwang naar Windows 10 probeert te krijgen. Daar wordt namelijk veel in geïnvesteerd qua ontwikkeling en het systeem zit beveiligingstechnisch steviger in elkaar om Windows futureproof te maken.

Achterlopen op Windows XP

In september draaide 52,1 procent van de Windows-gebruikers de zevende desktopversie, zo blijkt uit de statistieken van Net Applications. Er was wel een daling in een maand tijd van 1,3 procentpunt. Dat was de grootste daling in een maand sinds juli vorig jaar, toen de gratis upgrade naar Windows 10 afliep.

Windows 7 verloor gebruikers, maar nog steeds hebben de meeste Windows-pc's het OS dat nog iets meer dan twee jaar te gaan heeft. Gegevens via Net Applications.

Dat is bemoedigend voor Microsoft en voor de IT-sector als geheel, omdat we over iets meer dan twee jaar met een besturingssysteem opgescheept zitten dat niet meer wordt bijgewerkt. Microsoft wil deze keer voorkomen dat we XPocalypse-achtige toestanden krijgen als de ondersteuning vervalt in januari 2020.

Het slechte nieuws is dat de migratie van Windows 7 naar een nieuw OS achterloopt op die van XP op hetzelfde moment in zijn levenscyclus. Windows XP zat met nog 27 maanden op de teller op 51,3 procent.

