5 (bijna) verdwenen computerwoorden

1. Ape(n)staartje

Zeggen mensen nog 'apenstaartje'? Nog zo kort als tien jaar geleden hoorde je het nog hier en daar, maar al een tijdje was er een opmars van de in het Engels gehanteerde 'at'. De reden dat het @-symbool destijds werd gekozen door de beheerders van ARPANET om gebruikersnaam aan computernaam te koppelen, was omdat dit symbool weinig meer werd gebruikt en wel standaard op moderne toetsenborden aanwezig was. De @ stond al op toetsenborden, omdat het vroeger werd gebruikt voor boekhoudkundige doeleinden.

Apenstaartje wordt door sommige mensen nog wel eens gebezigd als een e-mailadres wordt uitgesproken, maar bijvoorbeeld voor Twitter-gebruikers hoor je nooit iets als "Volg ons op apenstaartje Webwereld". De opkomst van 'at' ten faveure van apenstaartje viel niet iedereen direct op. Dat leverde een paar jaar terug nog de prachtige anekdote op van een rechter die gedurende een zaak waarin een e-mailadres werd aangehaald vroeg: "Maar wie is Ed dan?"

Moderne equivalent: At