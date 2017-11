Uitbreiding thuiskopieheffing spoort aan tot meer illegale downloads

Steeds meer gebruikers klagen op fora en in comments op nieuwssites over de aanpassingen en uitbreiding van de thuiskopieheffing van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding. De tarieven op producten waarop al werd geheven worden over het algemeen hoger en vanaf volgend jaar moet er ook worden betaald voor USB-sticks en Wearables met opslagmogelijkheid. De heffing op beschrijfbare cd's en dvd's komt te vervallen.

De prijzen voor e-readers, smartphones, settopboxen en hdd-recorders stijgen enkele tientallen centen tot euro's terwijl de afdracht voor externe harde schijven, draagbare audio/videospelers, tablets, pc's en mediacenters daalt. Voor USB-sticks moet een heffing van 60 cent betaald worden en voor wearables met opslagmogelijkheid is dat 1,20 euro.

Oneerlijk

Veel gebruikers klagen dat deze (nieuwe) heffingen oneerlijk zijn omdat er inmiddels een downloadverbod van kracht is waardoor de heffing irrelevant is geworden. Ook de beschikbaarheid van vele legale alternatieven als Netflix en Spotify zorgt ervoor dat gebruikers niet of nauwelijks downloads van illegale bron opslaan op fysieke media.

Wat gebruikers nog het meeste steekt is dat de heffingen op settopboxen en hdd-recorders is verhoogd. Deze apparaten worden gebruikt om legaal tv-uitzendingen op te nemen. Het nogmaals betalen van een thuiskopieheffing is daarom onredelijk.

"Kijkers hebben immers al betaald voor de lineaire uitzending en kunnen die veelal ook legaal terug kijken via replay of online. Het is vreemd om dan specifiek voor lokale opslag op settopboxen nog een aanvullende heffing te vragen. De schade voor rechthebbenden van lokale TV-opnames is dermate minimaal dat deze helemaal buiten de heffing moeten worden gehouden," schrijft kabel-belangenbehartiger NLConnect in een blogpost.

Compensatiegedrag

Diverse gebruikers laten via verschillende fora, comments op nieuwssites en social media weten dan toch maar weer meer te gaan downloaden. "Als er dan toch onterecht betaald moet worden voor thuiskopieën, kunnen we net zo goed van het 'recht' gebruik maken daadwerkelijk thuiskopieën te maken," is de redenatie.

Daar wordt vaak ook als extra reden bijgehaald dat de meeste usb-sticks niet gebruikt worden voor de opslag van (illegale) thuiskopieën, maar waar dus wel voor betaald wordt. Deze afdrachten worden nu als excuus gebruikt om het downloaden uit illegale bron goed te praten.

Ik mag weer alles gratis downloaden, dank aan de #thuiskopieheffing! — Erbkaiser (@erbkaiser1)25 August 2017

ik mag niet downloaden van illegale bron maar betaal wel voor Thuiskopieheffing. #krom — Henk (@Etherflits)21 July 2017

Sowieso is de thuiskopieheffing een verkapte BTW, bovenop BTW geworden. Downloaden neemt af, maar de TKH? Blijft gewoon. — Mauro Zanatta (@Maurocczanatta)27 October 2017