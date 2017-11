6 techtrends die je veilig kunt negeren in 2018

1. VR-brillen

Maak je geen zorgen omdat iedereen praat over VR. Het is vooral iets wat geschikt is voor gamers en zelfs daar is het een niche. Je hoeft er niet vanuit te gaan dat in 2018 iedereen zo'n headset in huis heeft, ongeacht wat bedrijven als Sony, Facebook en Microsoft willen. Ik schaar dit in dezelfde categorie als 3D TV: vooral fabrikanten willen het populair krijgen.