Apple en Microsoft zijn milieuonvriendelijker dan je denkt

Mijn eerste "beetje smart"phone was een Sony Ericsson W810. Het apparaat had een kleurenschermpje, de resolutie was 176x220. Je kon er foto's mee maken (2 megapixel) en je kon er een koptelefoon op aansluiten en MP3 muziek mee luisteren. Het toestel was 2 centimeter dik en de compacte lengte van 10 centimeter was te danken aan de mogelijkheid om het toetsenbordje uit te schuiven.

Smarter was het toestel nog niet, want je kon er geen apps op laden maar een ding was wel veel slimmer dan wat je op welke hedendaagse smartphone ziet: aan de zijkant zat een oogje waar je een koordje doorheen kon halen. Dat koordje ging bij het oppakken van de telefoon direct om de pols. Mocht je de telefoon laten vallen dan hing 'ie te bungelen aan het koordje en kon je er mee verder.