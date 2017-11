LED-revolutie leidt tot milieuramp

Omdat LED-lampen makkelijker, duurzamer en energiezuiniger zijn dan gloeilampen, zijn we ze veel meer gaan gebruiken, zo waarschuwt een aantal Duitse wetenschappers. Door de toename aan verlichting in de wereld, is de lichtvervuiling 's nachts groter dan ooit. Dat heeft een negatieve invloed op dieren, de gezondheid van mensen, astronomie en energieverbruik.

Verstoring en ziekte

Satellietdata die is verzameld tussen 2012 en 2016 laat zien dat de aarde steeds feller wordt. De toename wordt aan de hand van de gegevens gesteld op 2,2 procent per jaar, maar waarschijnlijk is die veel groter, omdat uit de satellietinformatie de lichtsterkte van LED's niet exact wordt gemeten.

Een overvloed aan kunstmatig licht 's nachts leidt tot een verstoord bioritme van mensen, wat wordt geassocieerd met depressie, kanker en obesitas. Dieren raken verstoord door het licht en dat heeft schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld de migratie van vogels. En (amateur)astronomen hebben meer moeite een duister plekje te vinden om de sterren te kunnen aanschouwen.

Lagere intensiteit

Die groei van 2,2 procent per jaar is volgens de wetenschapppers onhoudbaar zonder een heel negatieve impact te hebben. Het zou volgens hen het een oplossing zijn als we keken naar LED-lampen die minder sterk zijn of een andere lichtfrequentie verspreiden, minder met blauw of violet licht.

Ook zouden we aannames moeten loslaten dat bijvoorbeeld verlichting criminaliteit tegenhoudt, omdat bijvoorbeeld inbrekers beter zouden werken in het donker. Dat blijkt namelijk niet uit misdaadstatistieken, sterker nog, sommig onderzoek lijkt te suggereren dat criminelen juist beter werken met verlichting omdat ze zien waar ze mee bezig zijn.