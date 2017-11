De 7 tofste Black Friday tech-aanbiedingen

Black Friday is de dag na Thanksgiving en wordt in Amerika beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen. Omdat Thanksgiving niet van toepassing is voor Nederland, zou je verwachten dat Black Friday hier ook niet echt van de grond zou komen, maar niets is minder waar. Net als Halloween zijn er steeds meer mensen (en bedrijven) die deze dag omarmen en de Amerikanen vrolijk imiteren. Veel bedrijven proberen zoveel mogelijk klanten te trekken door te stunten met prijzen en in Amerika werkt dat erg goed. Ook hier zijn er steeds meer bedrijven die meedoen met deze gekte en aan het stunten slaan, maar niet iedereen is daar even blij mee.

Wij konden het in elk geval niet laten dit jaar ook weer wat aandacht aan te besteden (tja, ons hoofdkantoor zit nou eenmaal in Amerika) en hebben de interessantste aanbiedingen even voor je opgezocht.

Moto Z Play

Deze fantastische alleskunner heeft een flinke indruk op ons gemaakt dit jaar. Samen met de Samsung Galaxy 8-series kwam de Moto Z Play als beste alleskunner uit de test en ook in de categorie "Beste Budget Phone" kwam deze topper als beste koop naar voren. Deze semi-modulaire smartphone kan makkelijk worden uitgebreid waardoor deze voor veel mensen geschikt is. Of je nou een betere camera, game controller, portable speaker of zelfs een beamer van je telefoon wil maken, met de Moto Z Play kan dat allemaal.

Daar komt ook nog eens bij dat deze smartphone een zeer goede accu aan boord heeft waarmee je het meerdere dagen uit kan houden op één acculading. Vind je dat niet genoeg? Dan hang je simpelweg de battery-mod aan je toestel. Het apparaat kan tegenwoordig zelfs worden uitgerust met een fotoprinter, Alexa-speaker of uitschuifbaar toetsenbord (wat het toestel ook meteen de topper maakte in de "beste toetsenbordtelefoon"-categorie). Kortom, voor elk wat wils.

Daarnaast heeft de Moto Z Play ook nog een koptelefoonaansluiting, ondersteuning voor twee simkaarten én een micro-SD-kaart.

Deze smartphone is normaal gesproken al niet duur, maar op Black Friday gaat er dus nog wat van de prijs af waardoor het toestel nu dus voor slechts 259 euro over de toonbank gaat.

Mocht je liever een andere Motorola smartphone willen hebben, kijk dan vooral even hier. Al deze toestellen gaan met korting de deur uit vandaag dus sla je slag.