Met nieuwe smartphones heb je geen laptops meer nodig

Smartphones zijn supercomputers. Althans, ze zijn krachtiger dan de supercomputers van tien jaar geleden. En superieur aan de pc's van vijf jaar geleden. Ze hebben dingen die de meeste laptops niet hebben, zoals een lange accukracht en beveiliging met irisscanners. Waarom gebruiken we dan nog latops?

Qualcomm & Microsofts nieuwe plan

Nou, vooral vanwege de form factor en specifieke toepassingen. Maar die scheidslijn verdwijnt. Qualcomm en Microsoft kondigden vorige week een laptop aan die wordt aangedreven door een smartphone-SoC (Snapdragon 835) en een pc-besturingssysteem heeft, default Windows 10 S - Microsofts versimpelde versie van Windows 10. Gebruikers kunnen wel upgraden naar Windows 10 Pro.

Hoewel deze laptops niet zo krachtig zijn als andere Windows-laptops, zorgt de smartphone-chipset onder meer voor 4G-connectiviteit en een accu die de hele dag meegaat. Microsoft noemt de nieuwe categorie, die is gericht op bepaalde zakelijke gebruikers, Always Connected PC's.

Weer die convergentie

Maar het interessante aan deze ontwikkeling is wat het betekent voor de langverwachte maar nooit gematerialiseerde convergentie van smartphone en pc. Dat is verre van een nieuw idee: er zijn al veel pogingen gedaan om een smartphone te gebruiken als pc - van Canonical's Ubuntu tot Continuum van Microsoft - maar het is nooit mainstream geworden.

Het recentste product dat ik heb gezien in deze categorie is de crowdfundingsactie voor het Smartphone Expansion Keyboard (SEK). Het is een speciaal toetsenbord dat het middelpunt vormt van een pc-systeem, met onder meer een dock voor een smartphone, hmdi-poort voor de monitor, usb voor muis en een type-C poort voor de smartphone.