Bitcoins uitgeven duurder dan ooit

Afgelopen weekend was de prijs voor een gemiddelde transactie tussen de 20 en 26 dollar. Dit heeft te maken met de blokgrootte in de blockchain. Die is in het geval van de Bitcoin 1 MB. Een gemiddelde transactie neemt ongeveer 500 bytes in beslag waardoor er ongeveer 2000 transacties per blok kunnen worden uitgevoerd (3,3 transacties per seconde). Het aantal transacties dat per blok kan worden verwerkt is in september verhoogd, waardoor het aantal transacties per blok rond de 2500 is komen te liggen. Dit is echter nog steeds veel te weinig om alle aangevraagde transacties in een keer uit te voeren.

Voorrang

Bitcoin rekent transactiekosten als het aantal transactie-aanvragen groter is dan het aantal beschikbare blocks. Gebruikers krijgen de mogelijkheid deze transactiebedragen mee te leveren om er zo voor te zorgen dat miners deze transactie meenemen in een block. Als er echter meer transacties worden aangeboden dan er in een blok passen, is de kans groot dat miners kiezen voor de transacties waar grotere transactiebedragen aan hangen. Daar valt nou eenmaal het meeste mee te verdienen.

Simpel gezegd, hoe hoger het transactiebedrag is dat gebruikers aan hun transactie hangen, hoe sneller hun transactie verwerkt wordt. Gebruikers tuimelen nu dus over elkaar heen door steeds hogere bedragen aan hun transactie te koppelen zodat deze zo snel mogelijk wordt verwerkt. Hierdoor zijn de gemiddelde transactiekosten van 18 dollarcent aan het begin van het jaar, opgelopen naar ongeveer 20 dollar in het afgelopen weekend.

Gebruikers die minder haast hebben kunnen uiteraard een kleiner bedrag aan hun transactie hangen en kijken of hun transactie een paar blokken later verwerkt kan worden. Op Deze website kan je zien hoeveel er gemiddeld betaald wordt voor een verwerking.

Frustratie

Deze manier van werken frustreert echter gebruikers die de cryptovaluta gebruiken om regelmatig (kleine) betalingen te maken. Zij zullen voor elke transactie flinke bedragen moeten neertellen als deze snel moet worden uitgevoerd, of uren en soms zelfs dagen moeten wachten tot hun transactie wordt verwerkt als zij er een lager bedrag aan hangen.

Dit zorgt ervoor dat de discussie over het (opnieuw) forken van de Bitcoin weer oplaait. Een steeds groter wordende groep vindt dat de blockchain vergroot moet worden. De Bitcoin Cash-fork werkt met blokken die 8 MB groot zijn. De ontwikkelaars van de officiële Bitcoin-client willen daar echter niks van weten en zetten liever in op een nieuwe techniek die zij Lightning noemen. Dit is een Peer-to-Peer-netwerk dat losstaat van de blockchain en speciaal voor betalingen is. Hierdoor kunnen er veel meer transacties worden uitgevoerd zonder de grootte van de blockchain te vergroten.