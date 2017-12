Beurswaakhond waarschuwt beleggers voor cryptovaluta

Voorzitter Jay Clayton van beurswaakhond SEC waarschuwt beleggers voor cryptovaluta en maant tot enige scepsis als het gaat om de beloftes van gedecentraliseerde valuta. Hij noemt geen valuta bij naam, maar vooral met ICO's - tokens die gebaseerd zijn op een keten als Ethereum - is er een grote kans op fraudeurs die gouden bergen beloven.

'X', maar dan met blockchain

ICO's zijn ongereguleerd, er is geen prospectus en geen garantie dat de makers iets van hun beloften waarmaken. Vooral de wildgroei van tokens - een bizar voorbeeld was een token voor erectiepillen van synthetisch neushoornpoeder met een blockchain-backend - doet sterk denken aan eind jaren 90 toen er een wildgroei was van bedrijven die 'iets' met internet wilden. Nu zijn er veel gelukzoekers die 'iets' met blockchain willen.

Maar investeerders zijn ook huiverig voor cryptovaluta als Bitcoin. Een van de argumenten die wordt aangedragen als game-changer is de democratisering van financiën: geld is niet langer in handen van grote instituten, maar in bezit van het volk.

Kleine groep bezit meeste munten

Maar ruwweg veertig procent van alle BTC is in handen van 1000 investeerders en voor Ethers ligt dat nog lager, zo meldde Bloomberg onlangs. Een aanvullend nadeel daarvan is dat een kleine groep een opkomende financiële markt kan manipuleren als de bezitters samenwerken - en er is geen toezichthouder of centrale bank om ze een halt toe te roepen.