Weet je wie Edge wél gebruiken? Bots!

Als we bijgestelde data van statistiekenboer Net Applications mogen geloven, is Microsofts browser Edge nóg minder populair dan eerder werd aangenomen. Het afgelopen jaar werd Edge als primaire browser bij 15 tot 12 procent van de Windows 10-gebruikers opgemerkt. De trend was neerwaarts met een daling van 11 procent tussen mei 2016 en november 2017.

Bots zorgen voor verkeer

Een jaar geleden werd gesteld dat meer dan één op de vier Windows 10-gebruikers de browser Edge gebruikte, maar dat blijkt een iets te rooskleurige schatting. De afgelopen maanden zakte het aandeel van Edge aanzienlijk bij Net Applications, wat aangeeft dat de metingswijziging de afgelopen tijd al is geïmplementeerd.

Het marktaandeel zwalkte onder Windows 10 gebruikers rond de 21 á 22 procent. De laatste drie maanden zagen we dat flink zakken. Waarom? Nou: "Bots veroorzaken een vertekend beeld van de data", zegt Net Applications nu met de aangepaste gegevens.

Bron: Deze uitleg van Net Applications.

"We hebben voorbeelden gezien waarbij verkeer van bepaalde grote landen bijna volledig botverkeer is. In andere landen genereren advertentiefraudeurs verkeer die bepaalde technologieën spoofen om kliks met meer waarde te behalen. Dat, of ze hebben een voorkeur voor een specifiek browser-platform", zo schrijft de marktvorser.

Hierna: Edge had vorige zomer zo'n 28 procent van de Windows 10-gebruikers, maar realistisch gezien was dat eigenlijk 14 procent.