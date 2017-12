iPhone-gebruikers minder blij dan Samsung-gebruikers

LikeFolio heeft alle tweets die in 2016 zijn geplaatst geanalyseerd en zagen dat de gemiddelde Samsung Smartphone-eigenaar veel positiever is over z'n toestel dan de gemiddelde iPhone-eigenaar.

Het enige moment waarop Samsung-eigenaren minder tevreden waren met hun toestel dan iPhone-eigenaren was tijdens de plofgate, dit was echter maar van korte duur. Samsung lijkt uiteindelijk weinig schade te hebben geleden op het gebied van consumentenvertrouwen en dit vertrouwen steeg alleen maar verder doen de S8 uit kwam.

Gaat de iPhone X het tij keren?

De iPhone 6 en iPhone 7 hebben weinig veranderd aan de algehele klanttevredenheid, maar Abbi Locke van LikeFolio denkt dat de iPhone X daar verandering in gaat brengen, maar Apple zal daar wel aan moeten werken aangezien er nog best veel wordt geklaagd over de zwakkere accu en het feit dat het toestel breekbaarder is dan ooit. Ondanks deze klachten denkt Locke dat Apple met de iPhone X hoog kan scoren.