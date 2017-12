iPhones draadloos op te laden na software-update Powermat

Verdere uitbreiding Qi-compatibiliteit op stapel in 2018.

Powermat brengt in januari een softwarematige upgrade uit waarmee 15-watt door materiaal van zo'n 3 centimeter getransporteerd kan worden. Ook is er ondersteuning voor nieuwe typen Qi-apparaten en de nieuwste iPhone van Apple. Het bedrijf is daarnaast van plan om een nieuwe technologie op de markt te zetten voor onder het tafelblad, zodat telefoons die op het bureau worden gelegd worden opgeladen.

Met de overstap van 5 naar 15 watt in de aankomende upgrade, kunnen Powermat-opladers even snel opladen als gewone bedrade opladers, aldus Powermat-CTO Itay Sherman. De nieuwe versie wordt officieel onthuld op elektronicabeurs CES begin januari en het bedrijf belooft andere softwareverbeteringen in de toekomst, met onder meer 65 watt om alles van tablets tot laptops op te kunnen laden.

De softwareupgrade is belangrijk omdat er nu native ondersteuning is voor Qi-apparaten, zoals de iPhone 8 en de iPhone X, Apple's eerste smartphones die draadloos kunnen opladen. Een upgrade eerder dit jaar zorgde voor compatibiliteit met de Qi-standaard, maar bood enkel 5W. De nieuwe software biedt ook 7,5 watt snelladen voor de nieuwe iPhones en veel Android-toestellen.

