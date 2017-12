Litecoin-oprichter verkoopt al z'n Litecoins

Lee legt in een Reddit-post uit dat het hebben van een cryptovaluta waarvan je zelf de oprichter bent zorgt voor scheve gezichten. Wat Lee ook doet, er is altijd wel iemand die zegt dat de uitspraken de waarde van de munt beïnvloeden waardoor hij er uiteindelijk zelf beter van wordt.

"Als ik iets tweet over de Litecoin-prijs of zelfs alleen goed of slecht nieuws, word ik altijd verdacht dat te doen voor persoonlijk gewin. Sommige mensen denken zelfs dat ik short ging op de Litecoin. Het komt er dus op neer dat er altijd sprake is van belangenverstrengeling. Ik heb altijd gewacht met het kopen en verkopen van Litecoin na mijn tweets, maar er zal altijd twijfel blijven of mijn acties alleen maar voor persoonlijk gewin zijn en belangrijker zijn dan het succes van Litecoins en cryptovaluta in het algemeen," schreef Lee.

Lee benadrukt dat hij niet helemaal uit de Litecoin stapt en gewoon blijft werken aan de virtuele munt. "Als de Litecoin slaagt zal ik nog steeds worden beloond, maar op andere manieren, dit is de beste manier om de groei van Litecoin te overzien."

Waarschuwing

Lee kwam dit jaar al eerder in het nieuws. Hij waarschuwde vorige week via twitter al dat het kopen van Litecoin een risicovolle onderneming is. De waarde van de virtuele munt steeg de afgelopen dagen zo snel dat de oprichter het niet kon laten de pret te drukken en te waarschuwen voor de risico's. De koers van de Litecoin is al een achtbaan en de kans dat de waarde van deze munt dramatisch daalt is aanwezig. "Als je bang bent geld te verliezen, koop het dan niet."