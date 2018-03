5 brandende vragen over Chrome's adblocker

Dit is niet de eerste browserfabrikant die het blokkeren van ads onderneemt - een bekend voorbeeld is browser Brave waarbij onder meer het blokkeren van advertenties een van de speerpunten is - maar Google's feature is er meer op gericht om te voorkomen dat gebruikers add-ons van derden kiezen die advertenties uitschakelen.

Meer dan 61 procent van alle browsergebruikers had vorige maand Chrome, zo becijferde Net Applications. Dat betekent dat als Google iets doet, iedereen even oplet. Sites die dat niet doen, lopen het risico een enorm deel van hun gebruikers mis te lopen. Google noemt het overigens geen adblocker, maar een adfilter. Waar gaat het precies om en waarom doet het bedrijf dit? Dat zijn de vragen die in dit artikel beantwoorden.

1. Wat is het adfilter?

De benaming alleen al impliceert dat de feature iets anders doet dan de gemiddelde adblocker, de naam die we gewend zijn van software die advertenties uitfiltert. Dat is ook zo: Google blokkeert niet alle advertenties om daarna de pagina op te stellen zonder banners, maar vergelijkt advertenties met de 'Better Ads Standards' van reclamestichtring CBA.

Dat zijn een aantal standaarden die verschillende advertentietypes op pc's en mobiele apparaten beschrijven die volgens CBA-onderzoek het irritantste zijn van alle online advertenties.