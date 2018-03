Helft van alle cryptovaluta faalt jammerlijk

Uit een onderzoek van bitcoin.com blijkt dat meer dan de helft van alle Initial Coin Offerings (ICOs) gefaald heeft of falende is. Van de 902 crowdsales is 142 al kopje onder gegaan tijdens het financieringsproces terwijl 276 in een later stadium kopje onder is gegaan.

Veel van deze ICO's faalden doordat er te weinig interesse was, maar er zaten er ook genoeg tussen die puur waren opgericht om gebruikers te belazeren door er vroegtijdig met het geld vandoor te gaan via verschillende frauderingstrucs als Ponzifraude, exitfraude en pump & dumps.

De overige 113 ICO's zijn nog niet dood, maar liggen aan de beademing. Bitcoin.com noemt deze "semi-falend". De teams achter deze ICO's communiceren niet langer en/of de interesse neemt langzaam af (omdat de groep waarop zij zich richten te klein is of omdat het achterliggende idee blijkbaar niet goed genoeg is).

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de cryptomunten die achteraf helemaal geen munten bleken te zijn, maar oplichtingspraktijken om gebruikers malware te laten installeren.

Geen schijn van kans

Bitcoin.com concludeert dat een groot deel van deze ICO's geen schijn van kans hadden. Loze beloftes, slechte ideeën en mismanagement zorgden ervoor dat sommige ICO's geen cent aan investeringen heeft ontvangen terwijl andere slechts enkele duizenden dollars ontvingen.

De enkele ICO's die meer dan tien miljoen dollar ophaalden gingen later alsnog onderuit door slechte/nonexistente software of het niet kunnen waarmaken van beloftes. In totaal is er in 2017 233 miljoen dollar in rook opgegaan.

Einde nog niet in zicht

Het ziet er naar uit dat er nog meer slachtoffers gaan vallen in 2018. Een deel van de gefaalde ICO's probeert het nu nog een keer (soms onder een andere naam) en aangezien het nu makkelijker dan ooit is om een eigen cryptomunt op te zetten, zal het aantal ICO's alleen nog maar toenemen. Bitcoin.com raadt daarom ook aan voorzichtig te zijn en je niet zomaar gek te laten maken voor beloofde gouden bergen.

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo.