Microsofts slimme speaker gaat de Zune achterna

Herinner je je de Zune nog? Waarschijnlijk niet, of als je dat wel doet, waarschijnlijk niet zo goed. Het was een draagbare muziekspeler die Microsoft in 2006 uitbracht om te concurreren met Apple's iPod. Net zoals het apparaat van Apple het doet met iTunes, was muziek gekoppeld aan de muziekdienst van MSN.

Misser met Zune

De Zune was een van Microsofts vele missers. Het begon als een lomp, duur en onhandig apparaat dat onprettig was om te gebruiken en op elke mogelijke manier inferieur was aan de iPod. Ik weet dat goed, want ik had er eentje. Dat moet wel als je verslag doet van alles wat Microsoft produceert.

Het werd daarna alleen maar slechter. Zo maakten we mee dat op oudejaarsdag 2008 Zunes massaal crashten, omdat hun interne klokken niet konden omgaan met het schrikkeljaar. Een dag later kon je er weer mee werken. In 2011 trok Microsoft zelf maar de stekker uit het ongeliefde apparaat waar je maar moeilijk van kon houden.

Windows Phone

De geschiedenis van de Zune is niet zo heel anders dan andere missers als de Windows Phone (en dan hebben we het nog niet eens over de Kin). We zullen niet nóg een keer aan dat dode paard trekken, maar Microsoft stak miljarden in het smartphoneproject voordat de ontwikkeling eindelijk werd gestopt.

Hierna: Microsoft heeft een gênante geschiedenis met producten die iets populairs imiteren, maar dan slechter.