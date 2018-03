Anglicaanse Kerk collecteert via contactloos betalen

De cashloze samenleving is nabij - als zelfs de kerk meedoet.

In 16.000 kerken en andere religieuze instituten in het Verenigd Koninkrijk kunnen gelovigen voortaan hun papiergeld thuislaten. Naast een collectemandje, heeft de kerk contactloos betalen ingevoerd, zo meldt de Financial Times. Er werd afgelopen zomer al een pilotproject gedraaid en die blijkt succesvol genoeg om het nu landelijk uit te rollen.

Volgens het kerkbestuur is de overstap naar plastic nodig omdat vooral jongere kerkbezoekers vaak geen cash meer op zak hebben en collectes daaronder leden. Ook wil de kerk collecteren als er bijvoorbeeld een bruiloft wordt georganiseerd en de genodigden meestal geen brief- of muntgeld op zak hebben.

"We willen dat alle generaties het beste kunnen halen uit hun plaats van aanbidding", aldus een bestuurslid van de Kerk tegen de FT. Vanaf nu gaat er behalve een collectemandje een draadloze terminal rond in de kerk waar mensen hun pinpas tegenaan kunnen houden.