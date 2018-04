4 1 aprilgrappen die werkelijkheid zijn geworden

418: I'm a teapot

Dit is een van de foutcodes in de HTTP-specificatie waaronder de welbekende 404 (not found), 500 (Internal Server Error) en 504 (Gateway Timeout). Foutcode 418 is een van de vele humoristische codes die als 1 april-grap voor 1998 is ingediend bij The IETF (Internet Engineering Task Force).

Op deze dag werd onder RFC 2324 een nieuw protocol geïntroduceerd, het zogenaamde Hyper Tekst Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP/1.0) speciaal voor het besturen en monitoren van koffiepotten. De RFC staat vol met flauwe woordgrapjes (zoals "koffiepotten gebruiken elektronische mechanismen om het water te verhitten dus er zijn geen firewalls nodig"). De 418-melding moet naar voren komen als de koffiezet-opdrachten worden verstuurd naar een theepot de foutmelding "418: I'm a teapot" moet aangeven dat er dan dus geen koffie gemaakt kan worden omdat het een theepot betreft.

De grap werd leuk genoeg gevonden om de code op te nemen in de standaard en kan tot op de dag van vandaag opgeroepen worden. En wie weet, nu we zijn aangekomen in het IoT-tijdperk komt dit protocol ooit nog eens echt van pas.