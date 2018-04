Ik ben een piraat en schaam mij er niet voor

Ik heb het geprobeerd, echt waar. Na jaren geleden veel discussies te hebben gevoerd met mensen die het illegaal kopiëren of downloaden van illegale content goedpraten heb ik het opgegeven. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik in een ver verleden op een computerclub of LAN-party ook wel eens wat films en muziek heb gekopieerd, maar over het algemeen was ik iemand die zich braaf aan de regels hield en gewoon naar de winkel liep om muziek en/of films aan te schaffen. Ik kreeg al vrij vroeg van huis mee dat als je iets wilt hebben je daar gewoon voor moet betalen. Dat leek mij dan ook niet meer dan logisch.

Ook alle reclamespotjes rondom dat onderwerp wisten mij te beïnvloeden. De "Je steelt geen auto" "BIG" en "Piraterij is een misdrijf"-campagnes maakte mij bewust van het feit dat het helemaal niet zo gewoon is om je media te kopiëren van een ander. Ik was dan ook altijd "die irritante moraalridder" die zich afkeurend uitliet op fora als mensen het illegaal downloaden en maken van illegale kopieën verheerlijkten. Ook op verjaardagsfeestjes heb ik menig discussie gevoerd met mensen die dit allemaal de normaalste zaak van de wereld vonden.





Argumenten als "Het is hier niet te krijgen", "Het wordt je onnodig moeilijk gemaakt", "Ik heb het al een keer eerder aangeschaft" vond ik maar zwak en ik kon mij echt kwaad maken als het meest gehoorde argument "het is te duur" de revue passeerde.

Toch gebeurde er de laatste jaren iets waardoor ik milder werd en zelfs begrip kreeg voor de piraten om mij heen. Niet zozeer omdat ik dat zelf graag wilde doen, maar omdat ik die hoek in werd gedreven door dezelfde industrie die ik zo hard verdedigde.