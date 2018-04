Google innoveert niet en aapt iPhone X na

Android P zit nog ferm in een develepor-only bètamodus, maar je hoeft niet verder te kijken dan de iPhone X om te zien hoe je nieuwe Pixel eruit komt te zien. Oké, ik overdrijf een beetje, maar het is duidelijk dat Google geïnspireerd is door Apple's dure vlaggenschip. Ten eerste is er ondersteuning voor 'cutout' weergave, beter bekend als schermen met een Notch. Een van de nieuwe Android-features is dat zulke schermen met inkeping beter worden ingedeeld om daar rekening mee te houden.

Notch was er al

Dat kon je zien aankomen, want de Notch begon bij een Android-toestel (de Essential Phone) nog voordat de iPhone X verscheen. Inmiddels doen een paar verschillende fabrikanten aan die trend mee en het is duidelijk dat meer toestellen dit gaan gebruiken. Dus de Notch is niet zozeer overgenomen van Apple.

Maar wat wel duidelijk geleend is, gaat om een gerucht dat ontstond na een screenshot in een blogpost van Google over nieuwe DNS-beveiligingsverbeteringen in Android P. De afbeelding is inmiddels vervangen, maar in het origineel zag je een navigatiebalk in plaats van een knop onderaan het scherm, met een uitgerekt balkje, zoals bij de navigatie van de iPhone X.

Meer dan dat weten we officieel niet, maar 9t5Google dook dieper op de zaak in en bevestigt dat er een iPhone X-achtige navigatiestijl met gebaren wordt ontwikkeld bij Google, compleet met de ovalen knop en nieuwe lay-out die de bekende drie Android-knoppen onderaan inruilt voor een systeem waarin je navigeert door te swipen.