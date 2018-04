AirPort: symbolisch voor langetermijnvisie Apple

Ergens in mijn kelder heb ik nog een origineel AirPort-basisstation, de Graphite uit 1999. Het is een van die Apple-producten die ik heb die niet meer functioneert, maar ik niet wil recyclen. Dat heeft twee redenen. De eerste is dat het een van Apple's beste designs is. In een tijd dat routers afzichtelijke kastjes waren met grote antennes, leek het basisstation op een zilveren ufo. Zelfs toen hij het niet meer deed, hield ik hem jarenlang zichtbaar op de plank liggen.

Router voor iedereen

De tweede reden is de historische waarde. Nog meer dan de iPhone, iMac, iPad en iPod zie ik het AirPort-basisstation als het allerbeste voorbeeld van de genialiteit van Steve Jobs. De originele AirPort was niet gericht op power-users, maar op consumenten in een tijd dat een draadloos netwerk in de huiskamer een niche-concept was. Meestal kwam dat neer op ingewikkelde instellingen en omslachtige configuratie en een simpel plug-and-play-systeem bestond eigenlijk niet.

Het nadeel was dat AirPort nou niet echt goedkoop was. Het werkte in het begin maar met één product: de zuurstokkleurige iBook. Maar zelfs zonder enorme verkoop, was de invloed van de originele AirPort-router op de sector direct en enorm: net zo groot als de iBook zelf. En nu is de AirPort officieel niet meer. En we gaan waarschijnlijk nooit meer zoiets zien van Apple.