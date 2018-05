Saaie smartphones zijn te danken aan Apple

Mocht je het gemist hebben, er is een nieuw vlaggenschip van LG dat vol zit met alle dingen die je van een vlaggenschip verwacht: mooi design, veel schermruimte, vlotte processor, Android Oreo, draadloos opladen, spatwaterdicht en dual-camera. Op papier is de G7 THinQ een uitstekende telefoon en als je hem oppakt voelt het ook als een luxe, comfortabele telefoon.

Weinig verschil

Maar nee, de G7 gaat niet groots opvallen, deels omdat LG steeds minder relevant wordt als smartphoneproducent, maar vooral omdat smartphones een innovatieplafond hebben bereikt. We wachten nog op een killer-app voor AI, schermtechnologie is nog steeds niet goed opvouwbaar en camera's zijn zo goed dat we niet meer onder de indruk zijn van grote diafragma's en mooie plaatje.

Dat betekent dat er eigenlijk qua hardware niet zo gek veel verschil zit tussen LG G7, Galaxy S9, iPhone X en Pixel 2 XL. Apple gebruikt schermen van Samsung en Google die van LG. Ze hebben allemaal dual-camera's. Het verschil russen de Snapdragon 835 in de Pixel en de 845 in de S9 en G7 is minimaal. Elke telefoon heeft specifieke voor- en nadelen, maar de keus draait uiteindelijk om persoonlijke voorkeur zonder duidelijke argumenten om naar een ander merk te stappen.

Android weer ingehaald

Het ergste wat Android-telefoons kon overkomen was de iPhone X. In de maanden voordat de dure smartphone verscheen, zag de iPhone er vergeleken met nieuwe Androids belegen uit. De toestellen hadden 18:9 OLED-schermen, ultradunne bezels, draadloos opladen en een assistent die beter was dan Siri. De Essential was de eerste met een notch, maar de iPhone was de eerste die het goed deed, met een symmetrisch dun design, briljante dieptecamera en intuïtieve navigatie.