3 trends die smartphones in een dal brachten

Vorige week bracht durfinvesteerder Mary Meeker haar vooraanstaande Internet Trends-rapport uit. Ze gaf aan de de smartphonemarkt met nul procent was gegroeid, de eerste keer sinds de komst van smartphones dat de markt niet groeide. Onderzoeksbureau IDC beaamt dat de smartphonemarkt voor de komende tijd vlak blijft.

Pijnlijke tijden

Er zijn interessante uitdagers geweest de afgelopen tijd die hun smartphonedroom in duigen zagen vallen in een wrede smartphonewereld. Een van de opvallendste namen was Essential Phone, van Android-vader Andy Rubin. En opkomende smartphonemaker Maze Mobile heeft zijn website te koop gezet, wat nooit een goed teken is.

Wat is er aan de hand? Het gaat niet om een enkele oorzaak, maar de vlakke markt wordt veroorzaakt door meerdere trends die samenkomen. Te weten:

1. China raakt verzadigd

De smartphonemarkt is gewend geraakt aan doorlopende groei, al zo'n tien jaar. De laatste jaren kwam dat voor een deel door China, 's werelds grootste telefoonmarkt die een late maar voortvarende transitie doormaakte van featurephones naar smartphones. Maar kijkend naar de cijfers is die tijd voorbij.

Onderzoeksbureau IDC zegt dat het aantal verscheepte toestellen is afgenomen in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,9 procent. Qua verkoop (dus niet de daadwerkelijke aantallen) noteert Gartner een kleine groei in het eerste kwartaal, met een toename van 1,3 procentpunten ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De verkoop van Apple groeide met vier procent, wat deels te danken is aan de superprijzige iPhone X.