IoT kampt snel met een ouderdomsprobleem

Het Internet of Things heeft nog een lange weg te gaan voordat de technologie opgegroeid is. Van wearables tot industriële sensors en consumentengadgets, zijn zowel gebruikers als leveranciers nog aan het uitzoeken wat de technologie voor ze kan betekenen. Volgens sommige analisten is de IoT-markt in 2020 goed voor een jaaromzet van 255 miljard euro en een totale marktwaarde meer dan 7,5 biljoen (!) euro.

Maar interessant genoeg loopt deze relatief jonge markt nu al tegen een groeiend probleem van ouderdom aan. Dat ligt, enigszins ironisch, aan de 'Things' van deze markt zelf, die snel achterhaald raken. In tegenstelling tot veel andere producten, verouderen ze heel snel.

Vergelijking met analoge markt

Neem zo'n gouden Apple Watch, een duur statussymbool dat tussen de 10 en 15 duizend euro kostte. Een traditioneel gouden horloge zou een erfstuk worden en generaties in een familie overgedragen worden. Deze editie kwam in 2015 uit en bij de bekendmaking van Apple Watch OS 5 is duidelijk geworden dat dit dure horloge vanaf dit najaar al niet meer ondersteund zal worden.

Dit zou allemaal geen verrassing moeten zijn. Sterker nog, de meeste tech-redacteuren vroegen zich al meteen af waarom iemand zoveel geld zou uitgeven aan een horloge dat na twee jaar achterhaald zou zijn. Het werden er uiteindelijk drie, maat het punt blijft. Maar hetzelfde basisprobleem geldt voor de meeste IoT-producten, niet alleen de ultradure.