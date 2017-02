7 fanboy-oorlogen die stiekem nog steeds doorwoeden

Er woeden op dit moment grote oorlogen op 't internet. Fora staan er vol mee en talloze YouTube comments lijken door te gaan tot het oneindige. Zelfs op straat of op kantoor vang je nog wel eens een discussie op en tegenwoordig vallen er zelfs doden en gewonden.

Zelfs in de (Amerikaanse) dating-community komt fanboyisme voor. Net als politieke en religieuze stromingen lijken mensen de laatste tijd steeds grover, directer en agressiever te worden. Tijd om de lopende flamewars even te benoemen. Ja, we hebben het weer over fanboyisme.

Je zou denken dat wijsheid met de jaren komt en oude discussies uiteindelijk zullen verstommen. Niets is minder waar. Als je op de juiste fora zit of in een nostalgische bui een youtube filmpje bekijkt over techniek van weleer, kan je er donder op zeggen dat er vervolgens nog steeds een stevige discussie plaatsvindt onder het filmpje of de forumthread. Hier zijn de meest opvallende fanboy-oorlogen die nog steeds doorwoeden:

1: Pc vs Mac

"I'm a Mac, I'm a PC" De kans is groot dat je het begin van deze conversatie herkent als het begin van de reclamecampagne van Apple. In deze spotjes werd de pc (in combinatie met Windows) neergehaald en Apple's computer als makkelijke, gebruiksvriendelijke tegenhanger neergezet. Het aantal Mac-gebruikers is jarenlang ontzettend laag geweest maar de verhitte discussies werden er niet minder om. Met de komst van de iPhone werden de discussies heviger dan ooit, mede doordat Apple's computers ook populairder werden.