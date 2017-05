10 irritantste e-mailzondes

Spam

Spam omvat alles van advertenties voor penisverleningen tot de melding dat je miljoenen hebt gewonnen aan een loterij waarvan je niet eens wist dat je meedeed. Het is niet alleen ergerlijk, via dit soort e-mails worden bedrijven gehackt, identiteiten gestolen en andere ellende waardoor je beter af was geweest als je de e-mail nooit had aangeklikt.

De hoeveelheid spam die wordt afgevuurd door botnets met overgenomen pc's waarbij malware contactenlijsten leegtrekt, is al jaren zo enorm dat een goede spamfilter een absolute must is. Die kun je zo kritisch afstellen als je wilt, dus misschien is het een idee om alle forwards die van je tante komen ook automatisch in de prullenbak te deponeren.