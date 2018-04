9 toffe Kickstarter-projecten voor de tech-fan

Er zijn door de jaren heen heel wat mooie projecten voorbijgekomen op crowdfunding-dienst Kickstarter. Sommige van deze uitvindingen klinken goed op papier, maar de uitwerking liet soms wat te wensen over. In dit artikel kijken wij alleen naar toffe Kickstarter-projecten in de tech-categorie, en dan alleen de hardware. De software-projecten bewaren wij voor een andere keer.

Ouya

De Ouya-console zou de spelervaring die gebruikers ervaren op Android-apparaten naar de televisie brengen. Het apparaat zou een open source spelcomputer worden waar mensen op komen gamen, en Android-apps op kunnen draaien. Het klonk als een geweldig idee en mensen investeerden flink in het project. Men wilde met de Ouya zo'n 950.000 dollar binnenhalen en dat lukte ruimschoots. Er kwam in totaal zo'n 8,5 miljoen dollar binnen, meer dan genoeg om het project tot een gigantisch succes te maken.

Maar toch kunnen we al stellen dat de Ouya niet het beoogde succes is wat de makers en investeerders verwachtten. De games die voor het apparaat tijdens de lancering zijn verschenen werden bijzonder slecht ontvangen en ook over de kwaliteit van de hardware zelf waren er twijfels. Het kastje bleek niet krachtig genoeg te zijn en de controller liet te wensen over. Uiteindelijk is het hele project vorig jaar verkocht aan Razer.