Zelfrijdende Ubers rijden fietsers van de sokken

Ontwikkelaars werken nu aan de programmeerissues waardoor de auto's als ze afslaan fietsstroken negeren en eventuele fietsers scheppen. Een fietsersbond van San Francisco waarschuwt dat Uber de technologie ondanks het probleem heeft losgelaten in de stad en is niet blij.

"Het uitbrengen van zelfrijdende technologie voordat het is gereguleerd en veilig voor onze straten is, is onacceptabel", aldus de bond. Het is inmiddels vrij gebruikelijk dat techbedrijven hun gang gaan als er nog geen wetgevend kader bestaat voor de activiteiten die ze willen uitrollen.

Deze fietsersbond in de VS maakt zich al langer zorgen over automobilisten die niet volgens de in het land geldende verkeersregels omgaan met het afslaan naar rechts en fietsers aanrijden. In Nederland zou dat afsnijden van fietsers door zelfrijdende auto's al een kritiek issue zijn, maar fietsen beginnen ook langzamerhand in Amerikaanse steden aan te slaan als handig en gezond vervoersmiddel.