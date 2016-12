Hoe Microsoft Apple voorbijstreeft

Microsoft claimde een tijdje geleden dat steeds meer mensen switchen van een Mac(Book) naar een Surface. Dit was wellicht ondenkbaar in 2012 en 2013 toen het bedrijf kwam met de Surface RT en de Surface Pro. De RT had een aangepaste (gestripte) versie van het "gehate" Windows 8 en de Surface Pro was simpelweg te duur voor de hardware die je kreeg.

In een zee van notebooks die allemaal strijden om "de platste", snelste en lichtste te zijn kwam de Surface als lompe mix van tablet en laptop naar voren en mensen vonden het niks. RT-gebruikers klaagden over de gelimiteerde functionaliteit en stapels bugs terwijl Surface Pro-gebruikers gedwongen waren een hoge prijs te betalen alleen maar om Windows RT te ontwijken. Sterker nog, de Surface RT deed het zo slecht dat Microsoft 900 miljoen dollar afschreef op de lijn om het apparaat voor een zacht prijsje te dumpen.

Deze flop deed sommige mensen zelfs afvragen of dit het begin van het eind was voor Microsoft. Het zag er misschien slecht uit voor de softwarereus in 2013, maar in 2016 lijkt Microsoft steeds beter te luisteren naar de klachten van consumenten. Het bedrijf lijkt een balans te hebben gevonden tussen diens visie en de wil van de consumenten, en het werkt. Microsoft lijkt weer wat populairder te worden en komt uit met producten die niet simpelweg concurrenten imiteert, maar een eigen weg inslaat en bestaande concepten verbetert.