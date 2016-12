Cyanogen's dood is Google's brood

Na een serie misstappen en ontslagrondes kondigde Cyanogen vorige week aan de handdoek in de ring te gooien. Daarmee komt een einde aan een strijd die het in de verste verte toch al niet aan het winnen was.

Het bedrijf liet op de vrijdagavond voor kerst weten alle diensten te staken op 31 december dit jaar. De broncode zal nog wel beschikbaar blijven voor iedereen die een persoonlijke CyanogenMod-rom wilt bouwen.

Cyanogen mocht door de jaren heen misschien nooit echt een bedreiging zijn geweest voor Google, de sluiting van het bedrijf is echter wel een grote overwinning voor het bedrijf. Google liet met de Pixel al zien dat het bedrijf stappen onderneemt om te voorkomen dat anderen er met de "ziel" van Android vandoor gaan.

Fork

Cyanogen's sluiting zal niet als een hele grote verassing komen voor mensen die het bedrijf al langer volgden, maar voor fans van CyanogenMod (het besturingssysteem dat Android in z'n beste vorm representeert) kwam het nieuws als een schandelijk einde.

Er was een tijd dat McMaster's boude statement dat Cyanogen een bedrijf was dat "Android wel even zou afpakken van Google" niet eens zo heel gek leek. Android was marktaandeel aan het vergaren over de rug van minder bekende smartphones met aangepaste versies van het besturingssysteem en de gedachte dat alternatieve Android-systemen de controle van Google zouden kunnen verzwakken was niet zo gek. Cyanogen had juist een partnerschap aangegaan met hardware startup OnePlus en zelfs Microsoft was bereid een aangepast Andorid-systeem uit te brengen in samenwerking met Cyanogen.