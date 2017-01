Fransen mogen werkmail negeren buiten kantooruren

Bedrijven die 50 of meer werknemers hebben hoeven niet langer te verwachten dat men buiten werktijd nog e-mail leest en/of beantwoordt. Gisteren is er een nieuwe wet in werking getreden die werknemers het recht geeft "de verbinding te verbreken".

Dit recht om onbereikbaar te zijn moet ervoor zorgen dat werknemers zich niet langer schuldig voelen als zij een belangrijke mail ontvangen maar deze niet behandelen als zij niet aan het werk zijn. Werkgevers mogen ze daar ook niet zomaar meer op aanspreken.

Afspraken

Overigens is er wel ruimte voor onderhandelingen. Werkgevers en werknemers kunnen zelf afspraken maken over de bereikbaarheid. Lukt het echter niet om tot een overeenkomst te komen, dan geldt de eerder genoemde wet.

Het is echter nog maar de vraag of iedereen zich daar netjes aan zal houden. Aangezien er niet echt sancties tegenover het "breken" van deze wet staan. Verschillende vakbonden vragen zich hardop af of dit "recht om onbereikbaar te zijn" ook echt gehandhaafd zal worden.

De Franse krant, Libération, is in elk geval blij met de wet en laat weten dat deze wet hard nodig was. "werknemers worden vaak beoordeeld op basis van hun flexibiliteit en beschikbaarheid".

Doordat men tegenwoordig altijd online is, is het buiten werktijden reageren op berichten alleen maar toegenomen. Het is daardoor steeds lastiger een goede balans te vinden tussen werk en privé. Verschillende psychologen trekken al langer aan de bel over dit probleem. Het vele werken buiten kantooruren is stressverhogend, zorgt voor chronische vermoeidheid en kan mensen frustreren. Daarnaast kan het de kans op een beroerte verhogen.

In Duitsland en België zijn er al langer bedrijven die zich bezighouden met het recht onbereikbaar te zijn. Hoe zit dat hier in Nederland?