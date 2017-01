13 technologieen die 2016 niet hebben overleefd

Pebble

Het bedrijf was een van de eersten die het moderne smartwatch-tijdperk wist in te leiden in 2013. Helaas heeft Pebble Inc. het niet overleefd. Tegen alle verwachtingen in lieten de mensen achter het bedrijf weten dat het niet kon voldoen aan de betalingsverplichtingen en dat het bedrijf is verkocht aan Fitbit. Veel gebruikers voelen zich belazerd en het internet stroomt nog steeds vol met klachten van gebruikers die niet blij zijn met deze gang van zaken, vooral omdat het dus wel miljoenen dollars heeft binnengesleept maar de nieuwe horloges niet op tijd verscheept.

Pebble technologies heeft aangegeven dat gebruikers, die hun horloge nog steeds niet hebben ontvangen, hun geld terug krijgen maar dat gebruikers die hun spullen wel hebben ontvangen geen garantie of ondersteuning zullen krijgen.

Blackberry smartphones

Als je in de toekomst een smartphone van het merk Blackberry tegenkomt, is de kans groot dat deze niet door Blackberry zelf is gemaakt. Het bedrijf liet in september weten te stoppen met het zelf ontwikkelen van eigen software en zich te focussen op software. Blackberry zou licenties verstrekken aan andere fabrikanten om de toestellen te fabriceren.