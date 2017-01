Slimme gadgets zijn stille getuigen van moord

In de VS probeert de politie Amazon zo ver te krijgen om data af te staan van digitale assistent Alexa. Een moordverdachte gebruikte het apparaat Echo en de auoriteiten hopen meer bewijsmateriaal te vinden via opgeslagen gegevens. Amazon vecht daartegen, omdat de politie geen specifieke gegevens zoekt en het inwilligen van zo'n breed verzoek klanten nerveus kan maken dat de Echo ze geen privacy biedt.

Chips uitlezen na moord

Het wordt nog interessanter met slimmere assistenten die constant luisteren. Echo werkt net als Google Assistant en slaat specifieke zoekopdrachten op, niet een heel gesprek. Dat gaat wellicht nog veranderen in de nabije toekomst en dat is een bron van potentieel bewijsmateriaal. "IoT is het plaats delict van de toekomst", zegt een specialist van Scotland Yard tegen The Times.

Agenten worden opgeleid om telemetrie te verzamelen en digitale voetsporen te onderzoeken. Koelkasten, verlichting, slimme assistenten, sloten, deurbellen en wat dies meer zij kunnen allemaal bijdragen aan een onderzoek bij een misdrijf. Naast het zoeken naar vingerafdrukken en DNA-materiaal worden volgens de Scotland Yard-specialist microchips van alle apparaten straks standaard uitgelezen.

Meter verklikt wegspoelen bewijs

Telemetrie van slimme gadgets wordt al gebruikt voor politiewerk. In de net genoemde Amazon-zaak werd ook al data gebruikt van een slimme watermeter. Het hogere verbruik gedurende de nacht van de moord wijst er volgens de politie op dat de dader bewijsmateriaal wegspoelde en het plaats delict schoonmaakte.