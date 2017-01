Waarom Apple wel smartglasses móét maken

Het is makkelijk om het gerucht dat Apple aan een slimme bril werkt af te wimpelen als techroddel. Je ziet Apple niet zo snel deze producten in de winkel zetten. Maar het is eigenlijk nog minder logisch als Apple hier niet aan werkt. Als dit straks de mainstream mobiele techcategorie is, heeft Apple een fiduciaire verantwoordelijkheid aan de aandeelhouders om deze markt te betreden.

Markt bijbenen

Apple zit in een lastig parket. De winstmarge van smartphones slinkt. De tabletmarkt raakt verzadigd. De smartwatch ontwikkelt zich niet tot mainstream-platform. Apple TV zorgt niet voor grote winsten. Dus de fabrikant moet zich aanpassen en evolueren met de markt als het zijn positie wil behouden of zelfs wil groeien in de nabije toekomst.

Daarbij komt nog dat de keuze voor een smartphone mogelijk mede wordt bepaald door de smartglasses die mensen aanschaffen. Als de grote namen een Android-toestel vereisen, is dat desastreus voor Apple. Er is veel onzeker, maar wat wel zeker is, is dat Apple aan een slimme bril werkt.

Opkomst AR

Bloomberg meldde eind vorig jaar dat Apple overwoog de markt van 'digitale brillen' te betreden. Dat verhaal is gebaseerd op anonieme bronnen die zeggen dat het apparaat volgend jaar verkocht gaat worden, dat het "beeld in het blikveld van de drager laat zien en het mogelijk augmented reality (AR) gebruikt". De Financial Times meldde eerder vorig jaar al dat Apple een groot team samenstelt dat zich richt op AR en VR, en werknemers van Microsoft en Lytro heeft overgekocht.

Interessant genoeg heeft Apple een paar bedrijven gekocht die zich bezighouden met augmented reality, onder meer PrimeSense, dat de sensortechnologie van Microsofts Kinect heeft ontwikkeld. Verder zijn AR-startups Metaio, Faceshift, Emotient en Flyby gekocht. Al tien jaar geleden begon Apple met het patenteren van AR-technologieën. Techblogger Robert Scoble deed een duit in het zakje door op Facebook melding te maken van een gerucht dat Apple samenwerkt met lenzenmaker Carl Zeiss aan de bril.

Brillenfabrikanten

Al die planning, voorbereiding en investering betaalt zich terug wanneer de apparaatcategorie mainstream wordt. En daarmee bedoel ik écht mainstream en bijna alle 'gewone' brillen ook smartglasses zijn. De tekenen dat dit een kwestie van tijd is, zijn overal, bijvoorbeeld met de groei van AR en mixed reality (MR). Een van de grote tekenen aan de wand is dat lensgigant Essilor is samengegaan met Italiaanse brilreus Luxottica en samen het enorme EssilorLuxottica vormen. Met de overeenkomst was bijna 50 miljard euro gemoeid.

Wacht, Essilor? Luxottica? Dat zijn nou niet echt namen die bekend zijn in de techwereld. Esilor is 's werelds grootste maker van lenzen op sterkte. Het bedrijf richt zicgh sterk op onderzoek en was de eerste die multifocale lenzen introduceerde. Je bent de naam wellicht tegengekomen op sites van opticiens. Je oogspecialist kent de naam zeker.

Augmented reality slechtzienden

Het bedrijf heeft ook een prototype onthuld van een augmented reality-systeem voor mensen met een visuele handicap onder de naam MyEye. Deze scant elk soort tekst, converteert het naar een tekstbestand en zorgt ervoor dat de drager hem uitgesproken hoort worden.