Fabrikanten bezorgd over goede kwaliteit smartphones

Bloomberg schrijft over de problemen die Apple ervaart met de verkoop van zijn jongste model, de iPhone 7. Veel klanten kiezen voor een generatie eerder, de iPhone 6s, omdat deze goedkoper is maar niet veel onderdoet voor het nieuwe model. Analisten uiten in het artikel de bezorgdheid van fabrikanten dat de kwaliteit van smartphones piekt.

'Een' in plaats van 'hét' toestel

"We merken steeds meer bezorgdheid in de industrie dat smartphones over het algemeen technologisch geëvolueerd zijn dat ze goed genoeg zijn om enkele jaren te voorzien in de digitale behoeftes van de meeste gebruikers, of totdat het toestel kapot gaat", zegt een Barclays-analist in het artikel.

Met andere woorden, de ene zwarte plak doet niet veel onder voor de andere. Het doet een beetje denken aan de pc-sector waar fabrikanten zich gedurende de jaren 90 ook probeerden te onderscheiden met gimmicks om klanten naar een specifiek model te trekken. Maar mensen wilden steeds vaker gewoon 'een pc' in plaats van 'dé pc' en de zorg van OEM's is dat mensen nu ook gewoon 'een smartphone' willen.

Gimmicky smartphones

Features als waterdichtheid, een betere camera en een sneller toestel zijn niet meer genoeg om mensen diep in de buidel te laten tasten. Tel daarbij op dat er weinig nieuwe klanten bijkomen - IDC meet bijvoorbeeld over 2016 een verzadiging en nauwelijks groei - en je ziet waarom het een probleem voor fabrikanten wordt als mensen drie jaar met hetzelfde apparaat rondlopen.

Smartphonemakers proberen al jaren van alles (denk aan HTC's gooi naar 3D-beeld of LG's poging tot iets modulairs) om zich te onderscheiden, met wisselend succes. Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn dat we om sales te stimuleren dit jaar nieuwe productcategorieën in bijvoorbeeld wearables gaan zien.