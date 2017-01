Legale filmzoeker bron van frustratie

Film.nl is een portal die je moet doorleiden naar het aanbod van films en series en waar je ze kunt huren, streamen of anderszins legaal bemachtigen. Daar zijn we helemaal voor, aangezien Netflix wel heeft bewezen dat makkelijk legaal aanbod wel degelijk wordt afgenomen. Maar een kleine testzoektocht leverde teleurstellingen op.

Het allereerste wat we zochten was Farscape, de serie die helaas niet meer op Netflix schijnt te staan. De serie kende de site sowieso niet, maar hij kwam wel met de miniserie en sluitstuk van de serie Farscape: Peacekeeper Wars op de proppen. Na het aanklikken van die titel lazen we:

Moeite met waar je nou Farscape The Peacekeeper Wars moet kijken? Gedoe met downloaden? Film.nl is de enige plek waar je het volledige aanbod van bioscopen, on-demand, winkels en Tv kan vinden! Geen bronnen beschikbaar.

Goed, dat is misschien te obscuur en het zou wel erg makkelijk zijn om een website om zoiets af te kraken. Film.nl komt zelf meteen met Banshee op de proppen. Nou vond deze redacteur dat een leuke serie, dus ja! Bij het klikken op Banshee in de hoofdpagina worden we doorgeleid naar een 404 met het befaamde gifje uit Pulp Fiction.

Dat is nota bene een serie die film.nl zélf op de hoofdpagina aanraadt. Blijkbaar te koop via Bol.com.

Oké, laten we iets zoeken wat én niet te obscuur is én niet zelf gepusht wordt door de zoekmachine. The Martian dan maar, waarvan we weten dat hij op Netflix beschikbaar is. En hoera, we hebben resultaat. Binnen te halen via onder meer iTunes, on-demand bij Pathé Thuis en te kopen via Bol.com, zo weet de site te melden. (Netflix wordt overigens niet gemeld.)

Nog een paar aanvullende klachten als we toch zuur aan het mekkeren zijn: resultaten van Film.nl leiden je niet door naar de betreffende pagina van het aanbod. Je zult dus op de tweede site nóg een keer moeten zoeken. We probeerden The Martian bij Pathé Thuis. Daar hij is hij niet te huren voor €4,99, zoals wel werd beloofd door Film.nl, maar enkel te koop voor €14,99. En HD is niet beschikbaar.

Kortom, aan de hyperlinks mag worden gesleuteld, aan de database valt nog wel wat te verbeteren en zelfs de interne doorlinks van de site zijn ook nog niet klaar voor gebruik. En dat voor een site die vandaag met veel bombarie werd gelanceerd.

Update 15.38 uur: Net na publicatie vonden we dit artikel van Android Planet: de (Android-)app is kwalitatief uitermate teleurstellend en vereist best veel informatie vooraf. Dus ook voor de app mag nog iemand aan de bak.