Opvolger HEVC-codec moet HD-video verkleinen

VN-telecomorganisatie ITU meldt dat zestig procent van al het dataverkeer op internet nu video is en de vraag naar HD-content neemt alleen maar verder toe. Vandaar dat strakkere compressiealgoritmes nodig zijn om de beschikbare bandbreedte optimaal te benutten. Een in 2015 opgerichte ITU-standaardengroep werkt aan een opvolger van HEVC die bestanden met nog eens dertig procent comprimeert.

50 procent beter in 2020

Volgens Microsofts Gary Sullivan (zie video onderaan) is dat al mogelijk met de huidige ontwerpen, maar vraagt de werkgroep nu aan Jan Sloot en alleman om voorstellen voor compressiemethodes die meer dan dertig procent winst opleveren "het liefst iets wat 50 procent beter is dan HEVC". HEVC, ook wel bekend als H.265, levert door slimme compressie hogere kwaliteit af op dezelfde bitrate als voorganger AVC, oftewel H.264.

Er is vanwege de toegenomen complexiteit meer rekenkracht nodig voor geavanceerde compressie, maar hardwareontwikkelingen staan ondertussen ook niet stil en de groep hoopt in 2020 een nieuwe standaard rond te hebben. Sullivan wijst erop dat dit in het verleden ook gebeurde: chipontwerpen werden speciaal gemaakt om nieuwe compressiealgoritmes te kunnen inzetten.

Kip-ei

Ontwikkeling, of het nu voor een game is die over drie jaar wordt gelanceerd of een CERN-machine die over tien jaar moet gaan werken, gaat niet simpelweg uit van wat vandaag de dag beschikbaar is, maar waar we als sector zijn op het moment dat het product gereed is. "Er is dus een synergie tussen vooruitgang in resources en verbeteringen in algoritmes", aldus Sullivan.