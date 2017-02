Koop jij nog fysieke schijven of ben je helemaal digitaal?

Hangen we allemaal aan webdiensten of hebben schijfjes nog een plek?

Motherboard vraagt zich in een interessant artikel af waarom softwareverpakkingen nog steeds een ding zijn in 2017. We kunnen op de redactie wel een paar redenen bedenken waarom mensen liever een schijf kopen, maar het gaat Motherboard om de vraag waarom we verpakkingen kopen als daar toch alleen maar een activatiecode en link inzitten.

Maar het riep bij ons de vraag op hoe het zit met fysieke media, die helemaal uit de mode zijn geraakt. Veel systemen hebben niet eens meer een optische drive. Deze, toegegeven, redelijk conservatieve redacteur haalde onlangs een extern usb-station in huis om zijn oude cd-roms te kunnen gebruiken.

Wij zijn eigenlijk wel benieuwd waarom we 'nog' fysieke schijfjes in huis halen in plaats van uitsluitend software downloaden. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor het kopen van Blu-rays naast (of in plaats van) streamen, hoewel media voor software misschien nog iets logischer zijn zelfs, zodat je altijd iets beschikbaar hebt om bijvoorbeeld een restore van een OS of image te doen.

Vandaar deze kleine peiling: waarom koop jij nog fysieke media?