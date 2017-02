Android legt het af tegen Windows 10 op tabletmarkt

Als we alleen al kijken naar het Mobile world Congres van dit jaar zie je dat het aantal Android-tablets aan de magere kant is. Lenovo en Samsung hebben er een paar maar de meeste aandacht gaat toch naar de Windows 10 2-in-1-apparaten. Deze kunnen zowel als pc als tablet gebruikt worden.

Android heeft liggen slapen en Windows neemt de boel nu over. Veel consumenten vervangen hun tablet (of laptop?) met een Windows 10-convertible. In Azië is het iets minder slecht gesteld. Android-tablets worden nog wel vervangen, maar vaker voor Android-phablets.

Veel fabrikanten verlagen het aantal Android-tablets in hun assortiment. Dell maakt helemaal geen Android-tablets meer en HP, Acer en Asus bieden er op dit moment een stuk minder aan. Er komen des te meer (duurdere) Windows 10 2-in-1's voor in de plaats.

Analisten voorspelden de afgelopen vijf jaar dat er meer tablets dan pc's verkocht zouden gaan worden, maar dat is niet gebeurd. Gartner voorspelde in 2014 dat dat in 2015 zou gaan gebeuren.

In 2016 zijn er 174 miljoen apparaten verscheept, 15,6 procent minder dan in 2015. Ook Apple had het zwaar op dat gebied. 42,6 miljoen iPads gingen er over de toonbank, 14,2 procent minder dan het jaar ervoor en ook Samsung verkocht 20,5 miljoen tablets minder dan het jaar daarvoor.

Daarnaast is er ook een ware prijzenoorlog gaande. Goedkope tablets van Amazon, Lenovo en onbekende Chinese fabrikanten kunnen voor minder dan 200 euro worden aangeschaft.

Lenovo is een van de weinige bedrijven die nog in een stijgende lijn zit. In 2016 daalde het aantal verkopen wel met 1,8 procent, maar in het laatste kwartaal steeg het weer met 14,8 procent. Het bedrijf heeft vier nieuwe Android-tablets aangekondigd op de MWC. Toch wordt er meer gesproken over de drie Windows 10-convertibles die het bedrijf tentoonstelt op de beurs.