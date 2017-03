De 10 slechtste Android-gimmicks

Samsung Air View

Een van de vele features waar Samsung mee speelde was Air View. Deze feature kon je informatie laten bekijken zonder het scherm aan te raken. Dat klinkt cool, maar je moest je vinger (of stylus) vlak voor het scherm houden waardoor het uiteindelijk niet sneller was dan gewoon de elementen aantikken. Daarnaast werkte de functie niet op alle apps maar alleen op die van Samsung en zelfs dat was niet altijd zeker. De functie bestaat nog steeds, maar wordt niet gepromoot en is ergens ver weggestopt in de instellingen van Samsung.