Slecht nieuws: SSD's worden nog duurder

Door de eind vorig jaar ontstane tekorten aan geheugenchips blijven de prijzen van SSD's hoger. De laatste jaren was er een trend dat flashgeheugen goedkoper werd per GB, maar omdat de vraag vorig jaar fors toenam, onder meer door vraag naar opslaggeheugen bij smartphone OEM's, zien we momenteel dat prijs per GB juist stijgt.

De prijzen van SSD's in het eerste kwartaal van dit jaar vallen hierdoor, zoals verwacht, hoger uit. Maar die stijging blijft ook in het tweede kwartaal doorzetten, voorspelt DRAMeXchange. Het goede nieuws is dat dan wel een piek wordt bereikt en de prijs stabiel wordt. Ook maken meer chipfabrikanten nu een transitie door naar 3D-NAND, waarna de productiecapaciteit weer zal toenemen en er meer aanbod volgt.

Een neveneffect van deze prijsverhogingen is volgens de marktvorser dat pc-fabrikanten geen schijven met een grotere capaciteit zullen inkopen voor hun machines. Zeker in de eerste helft van dit jaar zullen pc's met SSD in de buurt van 128 en 256 GB blijven, aldus de analyse van DRAMeXchange.