Pas op, trollen versplinteren het web!

De langverwachte balkanisering van het web wordt misschien niet veroorzaakt door spionage of commerciële belangen, maar door trollen. Die veroorzaken momenteel zo'n negatieve sfeer met cyberpesten, stalking en doxxing dat het allerlei schadelijke gevolgen heeft voor de manieren waarop internet nu wordt gebruikt, meent onderzoekscentrum Pew.

Aanpak leidt tot controle

De onderzoekers ondervroegen 1537 technologie-experts, bedrijfsmatige uitvoerders, overheidsfunctionarissen en academici over de toekomst van sociale interacties online en veel daarvan denken dat flamewars en ruzies online niet gaan afnemen de komende tien jaar. Op zich is dat logisch, het fenomeen bestond al voor het web in nieuwsgroepen op internet en is alleen maar gegroeid met de brede verspreiding van online activiteiten.

De experts denken dat het vrijwel onmogelijk is om trollen, nepnieuws en de extreme uitwassen daarvan grondig aan te pakken, omdat die aanpak heel snel omslaat in censuur - wat de open uitwisseling online niet verbeterd. De oplossingen zullen juist leiden tot meer controle van bovenaf, meer monitoring en beperking van de vrijheid van meningsuiting. Een oplossing als het bannen van anonieme identiteiten lijkt ook niet effectief te zijn.

Twee uitersten

De andere kant is dat de situatie hetzelfde blijft - of zelfs verslechtert - omdat het menselijke natuur is om gelijkgestemden te vinden en filterbubbels (of, zoals we hetzelfde effect daarvan vroeger bij traditionele media noemden, echo-kamers) daarom onvermijdelijk zijn.

Trolgedrag wordt in die subgroepen gestimuleerd, waardoor flamewars uitmonden in stalking, doxxing en ander ongewenst gedrag - omdat de grenzen van wat acceptabel is niet voor iedereen even duidelijk is. Gebruikers zien de irl-consequenties van dat online gedrag niet in, zo menen veel deskundigen.

Beheersing van bovenaf dus? Het logische gevolg daarvan is dat zowel slechte actoren als mensen die vrijuit willen kunnen praten naar alternatieven voor het web worden geduwd, naar andere netwerken en darkweb als hetgeen via Tor bereikbaar is. In het beeld van één technologieanalist wordt het web daarmee een nepstad - iets wat schoon en mooi lijkt van buiten, maar niet zo bewoonbaar is als het lijkt en een akelige waarheid verbergt.

Balance to the force?

Anderen denken dat beide kampen door tools en meer sociale controle in een soort patstelling terechtkomen of dat we ermee leren leven dat trolgedrag nu eenmaal zal blijven bestaan. Het hele, zeer uitgebreide verhaal van het Pew Research Center is de moeite van het lezen waard vanwege de vele ideeën en gedachten over de ontwikkelingen van online sociale communicatie.