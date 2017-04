Lenovo verliest titel grootste pc-fabrikant ter wereld

Wereldwijd is HP na jaren weer de grootste pc-maker, als je het aan IDC vraagt. Concurrerend analistenbureau Gartner zet Lenovo nog steeds neer als de grootste, maar de analisten daarvan meten de categorie 'pc' anders. Zo rekent de organisatie Chromebooks en laptop-tablet-hybride's niet mee en IDC wel

Meer of minder?

Ook lijkt de pc-markt voor het eerst in jaren weer aan te trekken. In het eerste kwartaal groeide de markt met 0,6 procent, terwijl juist een verdere daling was verwacht. Sinds 2012 is de pc-markt niet meer gegroeid. Eerder moesten fabrikant zich tevreden stellen met een afname van de daling.

Ook hier is Gartner het door zijn categorie-meting (zonder bijvoorbeeld conevertibles en hybrides: laptops en tablets in één) het niet mee eens: dit bureau meldt dat de markt met nog eens 2,6 procent is gedaald het afgelopen jaar.

SSD's blijven duur

Waar de twee het wél over eens zijn is dat de markt werd geremd door de dip in NAND- en DRAM-productie. SSD's en werkgeheugen waren daardoor duren, waardoor prijzen van apparaten hoger uitvielen. Het goede nieuws is dat fabrikanten nu klaar zijn voor 3D-stacking en de productie in de tweede helft van het jaar toenemen. Het slechte nieuws is dat geheugencomponenten voorlopig relatief duur blijven.